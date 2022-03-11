На західному кордоні України майже немає черг на виїзд - Держприкордонслужба

На 16 із 22 пунктів пропуску із сусідніми державами - Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією - відсутні черги на виїзд із України станом на 8:00 п'ятниці, повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, невеликі черги були зафіксовані на пунктах пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею (п'ять автобусів), "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною (40 легкових автомобілів), та чотирьох із п'яти пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною: "Тиса "(20 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється), "Дзвінкове" (20 пішоходів), "Косино" (вісім легкових автомобілів та 15 пішоходів), "Лужанка" (10 легкових автомобілів).

На решті пунктів пропуску, включаючи всі пункти на кордоні з Румунією та Молдовою, черги не зафіксовані.