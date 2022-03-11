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09:42 11.03.2022

Прем'єр Угорщини: ЄС не впроваджуватиме санкції щодо постачання російських нафти та газу

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Прем'єр Угорщини: ЄС не впроваджуватиме санкції щодо постачання російських нафти та газу

ЄС не впроваджуватиме санкції проти імпорту з Росії нафти та газу, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Найважливіше для нас питання вирішили сприятливим чином: санкцій щодо газу та нафти не буде, тому Угорщина забезпечена надійним енергопостачанням у майбутній період", - наводять західні ЗМІ слова Орбана.

Таку заяву прем'єр зробив на тлі неформального саміту Євросоюзу, що відбувається у Версалі.

Раніше у п'ятницю повідомлялося, що лідери країн ЄС заявили про намір продовжувати підтримку України та допомогти їй у відновленні. Глави держав та урядів союзу також заявили про свою рішучість "ще більше посилити (...) тиск на Росію та Білорусь".

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не підтримує ідею негайно відмовитися від імпорту російських нафти та газу, оскільки це є нераціональним для країн Європейського Союзу.

Теги: #єс #росія #угорщина #енергоресурси
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