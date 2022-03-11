Японія заморожує активи трьох банків Білорусі у зв'язку із ситуацією навколо України

Японія упроваджує санкції проти трьох банків Білорусі, повідомило МЗС країни.

"З урахуванням нинішньої міжнародної ситуації, що стосується України, (...) кабінет міністрів погодив такі заходи, як заморожування активів для конкретних банків Республіки Білорусь", - йдеться у заяві, опублікованій на сторінці зовнішньополітичного відомства.

Дані заходи поширюються на три банки: Білагропромбанк, банк "Дабрабут" та Банк розвитку Республіки Білорусь.

Санкції набирають чинності 10 квітня.