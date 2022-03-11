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07:29 11.03.2022

Американський сенат схвалив бюджет, що містить допомогу Україні

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Сенат Конгресу США схвалив законопроект про фінансування федерального уряду на 2022 фінансовий рік, що містить військову та гуманітарну допомогу Україні, а також виділення коштів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Нинішній період фінансування діяльності уряду спливає 11 березня.

Пакет фінансових заходів обсягом $1,5 трлн передбачає виділення $13,6 млрд на допомогу Україні, при цьому приблизно половина цієї суми буде направлена на гуманітарну допомогу та підтримку економіки країни, а решта - на оборонні потреби України та союзників США на "східному фланзі НАТО".

Законопроект також визначає обсяги витрат США на оборону та інші статті видатків у 2022 фінансовому році.

Так, він передбачає виділення $730 млрд на фінансування необоронних проектів, що на $46 млрд більше, ніж у 2021 фінансовому році, і є найвищим показником за чотири роки. На оборонні витрати передбачено $782 млрд – на $42 млрд більше, ніж роком раніше.

На боротьбу з пандемією коронавірусу як у США, так і в інших країнах світу пропонується виділити $15,6 млрд. Серед заходів - підготовка до можливої появи нових штамів коронавірусу та чергового стрибка кількості заражень.

Теги: #бюджет #сша #сенат
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