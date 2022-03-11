Кулеба та Дуда обговорили просування членства України в ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президент Польщі Анджей Дуда обговорили захист України та просування її членства у Європейському Союзі.

"Повертаючись до України з Туреччини та в розвиток діалогу 🇺🇦🇵🇱 лідерів, у Варшаві мене прийняв Президент Анджей Дуда. Я висловив вдячність за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні. Предметно обговорили захист України та просування нашого членства в ЄС", – написав глава МЗС України у своєму Twitter.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502053819429138459