Події

06:18 11.03.2022

Кулеба та Дуда обговорили просування членства України в ЄС

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президент Польщі Анджей Дуда обговорили захист України та просування її членства у Європейському Союзі.

"Повертаючись до України з Туреччини та в розвиток діалогу 🇺🇦🇵🇱 лідерів, у Варшаві мене прийняв Президент Анджей Дуда. Я висловив вдячність за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні. Предметно обговорили захист України та просування нашого членства в ЄС", – написав глава МЗС України у своєму Twitter.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502053819429138459

Теги: #обговорення #кулеба #дуда
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