Членство України в ЄС - фінальний іспит для Європи, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає можливе членство України в ЄС "фінальним іспитом для Європи".

"Сьогодні та завтра в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в ЄС. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія зробили все, щоб нас хотіли бачити там. Серед рівних. Щоб нас туди запросили", - сказав він у відеозверненні в четвер увечері.

"Це фінальний іспит - для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є і ті, хто підтримує тільки себе", - зазначив він.

Водночас Зеленський сказав, що бачить, "як до нас ставляться народи всіх країн Європи. І це головне. Бо я точно знаю - якби люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони точно обрали б народ України". "Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю: український народ уже в Євросоюзі. Ну, а політики... Я впевнений, що вони підлаштуються. Бажано, швидше", - заявив він.