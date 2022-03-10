Події

23:43 10.03.2022

Інтерпол не виключатиме зі своїх лав Росію, але впровадить нову схему розгляду її запитів

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У статуті Інтерполу не передбачено можливість запроваджувати санкції проти своїх членів, ідеться в поширеній у четвер заяві організації.

"У статуті Інтерполу зазначено, що організація має підтримувати співпрацю між правоохоронними органами та забезпечувати відкриті канали зв'язку. Мандат Інтерполу не передбачає запровадження санкцій, вжиття каральних заходів. Крім того, в статуті не йдеться про можливість виключення країни або про призупинення її членства", - зазначається в заяві Інтерполу.

Раніше низка країн закликала Інтерпол призупинити членство Росії в організації.

Водночас в Інтерполі вирішили, що наразі запити московського бюро Інтерполу спрямовуються не безпосередньо в ту чи іншу країну, а спочатку - в Генеральний секретаріат організації. Там перевірятимуть ці запити на відповідність правилам Інтерполу.

Теги: #світ #росія #інтерпол
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