Події

23:04 10.03.2022

Харківська облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом авіаудару в Слобожанському

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УКРАЇНА – Прокуратура Харківської області повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом авіаудару по житловому будинку в селі Слобожанське в середу.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці в четвер.

За даними слідства, відомо, що "9 березня 2022 року близько 23 години 30 хвилин російські військовослужбовці здійснили авіаудар по двоповерховому житловому будинку в с. Слобожанське Ізюмського району Харківської області. Внаслідок бомбардування будинок повністю зруйнований. Наразі знайдено тіла двох дітей і жінки".

Попередньо під завалами залишаються шестеро людей.

Джерело: https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/322021736625883

Теги: #прокуратура #війна #розслідування
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