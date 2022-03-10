"Укроборонпром" тимчасово передасть "Укрспецекспорт" та дві його "дочки" Міноборони

Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" та дві її "дочки": Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" і зовнішньоторгівельне підприємство "Спецтехноекспорт" тимчасово виключені зі складу держконцерну "Укроборонпром" та передані до сфери управління Міноборони.

Відповідну постанову №237 Кабінет Міністрів ухвалив 9 березня та розмістив на своєму сайті у четвер.

"Постанова набуває чинності з дня її опублікування та діє до дня припинення або скасування воєнного стану", - наголошується в документі.