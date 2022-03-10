ОГТСУ розробив механізм обліку втрат газу та зруйнованої інфраструктури від російської агресії для їх компенсації

"Оператор ГТС України" розробив механізм обліку втрат газу та зруйнованої інфраструктури через російську військову агресію для подальших вимог компенсації, повідомив голова компанії Сергій Макогон.

"Ми розробили механізм обліку цих втрат газу, щоб у майбутньому вимагати компенсацію від агресора щодо них, а також щодо пошкоджень інфраструктури", - сказав він журналістам у четвер.

"Ми фіксуємо всі ці факти і в майбутньому вимагатимемо компенсацію від агресора", - додав голова оператора.

Макогон також повідомив, що компанія поки що не може розпочати виявлення місць пошкоджень і ремонтні роботи на магістральному газопроводі Краматорськ-Донецьк-Маріуполь через постійні обстріли з боку російських військ.

"Ми змушені очікувати поки що, або через Червоний Хрест, або через якісь інші домовленості ми зможемо отримати можливість вивчити пошкодження, їх характер", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, на вечір четверга через численні пошкодження розподільних газопроводів унаслідок бойових дій із боку РФ зупинено понад 30 газорозподільних станцій (ГРС) у низці областей, через що тисячі українських домогосподарств залишаються без газу.