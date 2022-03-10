Події

22:01 10.03.2022

ОГТСУ розробив механізм обліку втрат газу та зруйнованої інфраструктури від російської агресії для їх компенсації

1 хв читати

"Оператор ГТС України" розробив механізм обліку втрат газу та зруйнованої інфраструктури через російську військову агресію для подальших вимог компенсації, повідомив голова компанії Сергій Макогон.

"Ми розробили механізм обліку цих втрат газу, щоб у майбутньому вимагати компенсацію від агресора щодо них, а також щодо пошкоджень інфраструктури", - сказав він журналістам у четвер.

"Ми фіксуємо всі ці факти і в майбутньому вимагатимемо компенсацію від агресора", - додав голова оператора.

Макогон також повідомив, що компанія поки що не може розпочати виявлення місць пошкоджень і ремонтні роботи на магістральному газопроводі Краматорськ-Донецьк-Маріуполь через постійні обстріли з боку російських військ.

"Ми змушені очікувати поки що, або через Червоний Хрест, або через якісь інші домовленості ми зможемо отримати можливість вивчити пошкодження, їх характер", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, на вечір четверга через численні пошкодження розподільних газопроводів унаслідок бойових дій із боку РФ зупинено понад 30 газорозподільних станцій (ГРС) у низці областей, через що тисячі українських домогосподарств залишаються без газу.

Теги: #газ #облік #втрати
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 10.03.2022
РФ втратила з 24 лютого на ранок 10 березня в Україні понад 12 тис. військових, 335 танків, 49 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила з 24 лютого на ранок 10 березня в Україні понад 12 тис. військових, 335 танків, 49 літаків – Генштаб ЗСУ

22:12 09.03.2022
Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

15:27 09.03.2022
ЄС хоче забезпечити заповнення газосховищ до жовтня до 90%

ЄС хоче забезпечити заповнення газосховищ до жовтня до 90%

14:53 09.03.2022
Російська армія в Україні втрачає морально-вольові якості – Арестович

Російська армія в Україні втрачає морально-вольові якості – Арестович

09:31 09.03.2022
Росія втратила з 24 лютого в Україні понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 вертоліт – Генштаб ЗСУ

Росія втратила з 24 лютого в Україні понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 вертоліт – Генштаб ЗСУ

18:09 08.03.2022
У Брюсселі підготували план, реалізація якого дасть змогу скоротити споживання російського газу на 2/3 до кінця цього року

У Брюсселі підготували план, реалізація якого дасть змогу скоротити споживання російського газу на 2/3 до кінця цього року

12:54 08.03.2022
За час війни загинули 22 поліцейських, 88 дістали поранень - Нацполіція

За час війни загинули 22 поліцейських, 88 дістали поранень - Нацполіція

09:35 08.03.2022
Україна від початку 2022 р. імпортувала майже 500 млн куб. м газу - ОГТСУ

Україна від початку 2022 р. імпортувала майже 500 млн куб. м газу - ОГТСУ

09:29 08.03.2022
РФ втратила з 24 лютого в Україні майже 12 тис. військових, 303 танки та 48 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила з 24 лютого в Україні майже 12 тис. військових, 303 танки та 48 літаків – Генштаб ЗСУ

06:34 08.03.2022
Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба

Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив порядок використання "єДокумента" - Шмигаль

Кабмін збільшив витрати резервного фонду держбюджету на 50,8 млрд грн - Шмигаль

Ткаченко: Путін нині знищує та "денацифікує" не Україну, він знищує та "денацифікує" Росію

SpaceX планує у березні запустити на орбіту ще одну групу інтернет-супутників Starlink

США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Гарріс

ЮНІСЕФ за підтримки Міносвіти запускає онлайн-дитсадок

У Києві добровольчий підрозділ "Вільна Україна" розпочав захист

Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

З початку війни понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано - Шкарлет

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА