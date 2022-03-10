Події

21:15 10.03.2022

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

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Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне для Заходу впровадити санкції проти російських енергоресурсів, закрити порти для російських кораблів та повністю відключити російські банки від системи SWIFT.

В інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit, оприлюдненому в четвер, він заявив: "Якщо говорити про санкції, то насамперед нафта, нафтопродукти і газ. Порти світу мають бути закриті для російських кораблів. Вантажні компанії мають зупинити відправлення та прийом вантажів із Росії та до Росії. Не має бути винятків для російських банків у відключенні від SWIFT".

"Якщо не зробити це зараз, то потім доведеться робити ще більше, щоб урятувати від російського вторгнення ще країни Балтії, Молдову, Грузію та інші країни-сусіди Росії. Також дуже важливо, щоб західні країни нарешті визначилися із тим, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною", - сказав він.

Теги: #рф #захід #санції #зеленський
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