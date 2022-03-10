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20:09 10.03.2022

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

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Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід високого тиску, також ворог завдав авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щойно поблизу Світлодарська росіяни перебили газопровід високого тиску. Як горить пошкоджений газопровід, видно здалеку. Газовики незабаром з'ясують, як швидко вдасться його відновити", - написав він у Telegram-каналі.

У свою чергу "Оператор ГТС України" уточнив, що фахівці компанії вже приступили до локалізації наслідків пошкодженого газопроводу-відведення до газорозподільної станції "Вуглегірська ТЕС" та Світлодарську.

"Попередня оцінка – місто Світлодарськ буде з газом. Обсяг ремонтних робіт зараз уточнюється", - йдеться у повідомленні.

При цьому УгТЕС останнім часом не використала газ для виробництва електроенергії, додали в ОГТСУ.

Також Кириленко повідомив, що незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці в Лиманській громаді, внаслідок чого було зруйновано котельню в школі та кілька будинків, вибило вікна в дитячому садку.

"А сьогодні вдень у результаті обстрілу було пошкоджено паркан одного будинку та вікно у господарському приміщенні амбулаторії в Олександрополі", - додав він.

Глава ОВА наголосив, що, незважаючи на постійні обстріли, в області ретельно працюють ремонтні бригади.

"Ми повністю відновили електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського. Тривають роботи в Луганському. Без електрики та води залишається Миронівка, де поки немає можливості розпочати ремонт", - написав він.

Джерело: t.me/pavlokyrylenko_donoda/2570

Теги: #ога #газопровід #донецька
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