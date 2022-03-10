Глава Міненерго закликав держави G-7 заморозити газові гроші РФ

Київ. 10 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Міністерство енергетики України запропонувало міністрам енергетики країн великої сімки G-7 заморозити газові гроші Російської Федерації, повідомила пресслужба відомства.

"Ми пропонуємо кошти за газ зберігати на спеціальних ескроу-рахунках, які будуть недоступні агресору", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко на онлайн-зустрічі з міністрами енергетики держав G7 у четвер.

Згідно з релізом, глава Міненерго закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії для скорочення її нафтогазових доходів, зокрема запровадити ембарго на сиру нафту, нафтопродукти, скраплений газ, заморозити енергетичні активи РФ.

При цьому він звернувся з проханням знайти спосіб змусити Росію вивести війська з мирних ядерних об'єктів та створити щонайменше 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо АЕС України, а також висловив думку про необхідність відкласти поетапний вихід Європи з ядерної енергетики, що дозволить скоротити споживання природного газу.

"Ми також просимо вашої твердої позиції щодо підтримки енергетичної незалежності України, зокрема якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E", – зазначив Галущенко.

Зі свого боку, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, наполягаючи на припиненні військових дій навколо ядерних об'єктів, зазначила, що країни G-7 повинні закликати Росію до відповідальності за можливі ризики, які вона створює на їх території, зазначається в повідомленні.

За її словами, міністри енергетики ЄС позитивно відреагували на заявку України на екстрену синхронізацію з європейською континентальною мережею ENTSO-E, робота щодо чого зараз триває.

"Усі міністри енергетики держав G-7 висловили підтримку Україні та запевнили у повній солідарності з українським народом та готовності й надалі шукати найбільш ефективні механізми тиску на агресора в енергетичній сфері", – запевняє Міненерго.