Події

19:49 10.03.2022

Burger King припинив підтримку російської мережі

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Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів у Росії на рівні операцій, маркетингу та ланцюжка поставок, а також не затверджуватиме рішення про інвестиції та розширення в РФ, йдеться в повідомленні компанії.

Раніше Burger King оголосив, що спрямує весь прибуток від франчайзингових операцій на гуманітарну допомогу українським біженцям.

У Росії в компанії немає своїх ресторанів, майстер-франчайзі Burger King на російському ринку є ТОВ "Бургер Рус".

У РФ мережа Burger King поєднує 800 підприємств швидкого обслуговування.

Теги: #росія #обмеження #burger #king
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