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19:24 10.03.2022

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

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Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід високого тиску, також ворог завдав авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щойно поблизу Світлодарська росіяни перебили газопровід високого тиску. Як горить пошкоджений газопровід, видно здалеку. Газовики незабаром з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити", - написав він у Telegram-каналі.

Також Кириленко повідомив, що незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці в Лиманській громаді, внаслідок чого було зруйновано котельню в школі та кілька будинків, вибило вікна в дитячому садку.

"А сьогодні вдень у результаті обстрілу було пошкоджено паркан одного будинку та вікно у господарському приміщенні амбулаторії в Олександрополі", - додав він.

Глава ОВА наголосив, що, незважаючи на постійні обстріли, в області ретельно працюють ремонтні бригади.

"Ми повністю відновили електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського. Тривають роботи в Луганському. Без електрики та води залишається Миронівка, де поки немає можливості розпочати ремонт", - написав він.

Теги: #ога #газопровід #донецька
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