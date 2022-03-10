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19:21 10.03.2022

Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд - радник президента

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Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд - радник президента

Збитки України від руйнувань через повномасштабну війну Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств, повідомив радник президента України Олег Устенко.

"Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей", - сказав Устенко під час онлайн-дискусії, організованої Peterson Institute for International Economics у четвер.

За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, зокрема інфраструктури, лікарень, житлових будинків, сягнула $100 млрд, але це приблизна оцінка, уточнив він.

За словами Устенка, заморожені в різних країнах російські активи, включно з резервами російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні.

Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.

Раніше заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Bloomberg також оцінив падіння ВВП країни у дні після розпочатої Росією 24 лютого війни у 50%.

За словами глави НБУ Кирила Шевченка в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" у четвер, наразі бойовими діями та масованими артобстрілами охоплені території понад десяти областей, а також місто Київ, на які припадало понад половину ВВП країни.

"Точний прогноз щодо ВВП можна зробити лише після завершення бойових дій", – заявив він.

Шевченко зазначив, що вплив війни за секторами нерівномірний: найбільше постраждав сектор послуг, тоді як деякі сектори переорієнтували виробництво в умовах воєнного стану на виробництво продукції для потреб захисту країни (харчова та текстильна промисловість, машинобудування, виробництво будівельних матеріалів). На його думку, це певною мірою може знизити вплив війни на економіку.

Як повідомлялося, ВВП України у 2021 році вперше становив близько $200 млрд.

Теги: #рф #війна #збитки
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