Війна Росії та України послабить зростання економіки єврозони, посилить інфляцію - Лагард

Російська воєнна агресія в Україні вплине на економічну активність та інфляцію в єврозоні за рахунок підвищення цін на енергоресурси та сировинні товари, а також підриву міжнародної торгівлі та послаблення довіри, заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками засідання, що відбулося в четвер.

"Ступінь цих наслідків залежатиме від подальшого розвитку ситуації, від ефекту санкцій, що діють, та можливих подальших заходів", - сказала вона.

"Базовий сценарій ЄЦБ, що враховує перші оцінки наслідків війни, передбачає, що економіка єврозони цього року зросте лише на 3,7%, а не на 4,2%, як очікувалося раніше. ЄЦБ підвищив прогноз інфляції на поточний рік до 5,1% із 3,2%.

У 2023 році, згідно з прогнозом європейського Центробанку, економіка єврозони зросте на 2,8% (попередній прогноз – 2,9%), у 2024 році – на 1,6%. Інфляція у 2023 році, як очікується, становитиме 2,1% (попередній прогноз – 1,8%), у 2024 році – 1,9%.

"Інфляція продовжує прискорюватися через несподіваний стрибок цін на енергоносії", - заявила Лагард.

Темпи зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв, згідно з новими прогнозами ЄЦБ, поточного року становитимуть 2,6%, у 2023 році – 1,8%, у 2024 році – 1,9%.

Лагард додала, що економічна активність у єврозоні може суттєво послабитись через різкий стрибок цін на енергоресурси та інші сировинні товари, а інфляція може відчутно прискоритися у найближчій перспективі.

Проте, за її словами, усі сценарії, які розглядає ЄЦБ, передбачають, що темпи зростання цін уповільнюватимуться і стабілізуються біля 2-процентного цільового рівня ЄЦБ у 2024 році.

Лагард зазначила, що ЄЦБ прийняв рішення про швидке згортання програми викупу активів Asset Purchase Programme (APP), ґрунтуючись на нових оцінках та з огляду на невизначеність ділового середовища.

За підсумками засідання, що відбулося в четвер, європейський ЦБ заявив про коригування обсягів викупу активів у рамках APP: у квітні він становитиме EUR40 млрд, у травні - EUR30 млрд, у червні - EUR20 млрд. Раніше планувалося, що щомісячні обсяги викупу в другому кварталі становитимуть EUR40 млрд, у третьому – EUR30 млрд.

Окрім цього, ЄЦБ оголосив, що може завершити викуп активів у рамках APP у третьому кварталі поточного року.

"Перспективи економіки залежатимуть від ходу війни між Росією та Україною, а також наслідків економічних та фінансових санкцій. Водночас інші чинники, що обмежували зростання, сходять нанівець. Вплив заходів щодо стримування поширення штаму "омікрон" COVID -19 на економіку є більш м'яким, ніж у періоди попередніх хвиль пандемії", - сказала Лагард.

"Ризики для економіки суттєво зросли після вторгнення Росії в Україну, і баланс ризиків є знижувальним. Війна в Україні може погіршити економічні настрої та посилити проблему ланцюжків постачання. Стабільно високі ціни на енергоносії, а також утрата довіри можуть погіршити попит більше, ніж очікувалося, також послабити споживання та інвестиції", - заявила Лагард.

Вона також зазначила, що фінансові санкції стосовно Росії, зокрема відключення низки російських банків від розрахункової системи SWIFT, поки що не спричинили серйозної напруженості на грошових ринках та браку ліквідності в банківській системі єврозони.

Курс євро до долара опустився до $1,1004 на фоні виступу Лагард порівняно з $1,1040 до початку засідання ЄЦБ.