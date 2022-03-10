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17:05 10.03.2022

Гумдопомога Червоного Хреста прибула до Енергодара, евакуація власним транспортом переноситься на п'ятницю - мер

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Гумдопомога Червоного Хреста прибула до Енергодара, евакуація власним транспортом переноситься на п'ятницю - мер

Гуманітарна допомога Червоного Хреста прибула до Енергодара Запорізької області, евакуації на зворотному шляху в четвер не буде, вона переноситься на п'ятницю, повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

"Гуманітарна допомога від Червоного Хреста прибула до Енергодара. На зворотному шляху охочі евакуюватися на особистому транспорті можуть долучитися до колони фур Червоного Хреста. Організувати автобуси зараз немає змоги", - написав Орлов у своєму телеграм-каналі в четвер.

Він уточнив, що всі, хто хоче виїхати власними авто, мають зібратися на вулиці Курчатова з 17:00 до 17:30, на автомобілях має бути маркування у вигляді червоного хреста.

Проте згодом мер Енергодара написав, що ситуація змінилася й евакуація переноситься на п'ятницю.

"Відміна евакуації сьогодні! Ситуація міняється дуже швидко. Щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, спираючись на оперативну інформацію, сьогодні евакуація на власному транспорті відміняється і переноситься на завтра! Колона буде формуватися 11 березня з 10:00 на вулиці Курчатова! Деталі повідомимо додатково", - уточнив він.

 

 

Теги: #евакуація #гумдопомога #запорізька
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