Події

17:02 10.03.2022

Мінспорту відкрило гарячу лінію з інформацією про спортивні об'єкти, волонтерство та підготовку національних збірних

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Міністерство молоді та спорту відкрило гарячу лінію, де можна отримати інформацію про спортивні об'єкти, волонтерство та підготовку національних збірних.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, на гарячій лінії можна отримати інформацію: які спортивні/молодіжні об'єкти можна використовувати як бомбосховище; як стати волонтером чи отримати допомогу від волонтерів; яким чином забезпечується підготовка національних збірних команд України, у той час як кошти йдуть на соціальні потреби та армію.

Зателефонувати на гарячу лінію можна за номером: +380 67 993 2145.

Джерело: https://www.facebook.com/100068769045561/posts/268709675431332/?d=n

Теги: #спорт #війна
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