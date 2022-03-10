Мінспорту відкрило гарячу лінію з інформацією про спортивні об'єкти, волонтерство та підготовку національних збірних

Міністерство молоді та спорту відкрило гарячу лінію, де можна отримати інформацію про спортивні об'єкти, волонтерство та підготовку національних збірних.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, на гарячій лінії можна отримати інформацію: які спортивні/молодіжні об'єкти можна використовувати як бомбосховище; як стати волонтером чи отримати допомогу від волонтерів; яким чином забезпечується підготовка національних збірних команд України, у той час як кошти йдуть на соціальні потреби та армію.

Зателефонувати на гарячу лінію можна за номером: +380 67 993 2145.

Джерело: https://www.facebook.com/100068769045561/posts/268709675431332/?d=n