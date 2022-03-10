Міносвіти оприлюднило поради педагогам профтехосвіти для ефективної організації онлайн-навчання

Міністерство освіти і науки оприлюднило поради педагогам профтехосвіти для ефективної організації онлайн-навчання.

"Безперешкодний доступ до якісної та сучасної професійної освіти - ключова ціль Міністерства освіти і науки, особливо під час війни. Саме тому команда МОН підготувала три ключові поради для педагогів профтехів, які допоможуть організувати навчальний процес у режимі онлайн", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

По-перше, необхідно розуміти особливості онлайн-навчання.

"Кожен педагог має усвідомлювати переваги та виклики, пов'язані з дистанційним форматом, знати, як правильно організувати процес та керувати ним. Всі нюанси онлайн-навчання допоможе зрозуміти керівництво для педагогів та керівників профтехів, а також курс на онлайн-платформі EdEra "Про дистанційні та змішані формати навчання", - йдеться в повідомленні.

По-друге, озброїтися навчальними матеріалами.

"Використовуйте всі накопичені під час карантину онлайн-матеріали і не бійтеся створювати нові. Для цього можна використати платформу YouTube. Допоможе також розділ на сайті МОН "Онлайн-ресурси для учнів профтехів". Використовуйте навчальні посібники та підручники. Зверніть особливу увагу на майстер-класи WorldSkills Ukraine, які розвивають конкретні навички з семи професій", - додають у міністерстві.

По-третє, знати де і як проводити заняття.

"Для проведення занять можна використовувати різні онлайн-сервіси та інструменти: Zoom, Google Meet та Microsoft Teams. У 2020 році представники 25 навчально-методичних центрів пройшли навчання з розгортання Microsoft Office 365, тому закликаємо ділитися знаннями із представниками закладів у своїх регіонах", - наголошують у відомстві.