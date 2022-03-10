Події

16:13 10.03.2022

Агресор обстрілює машини, які доставляють кисень до ковідних лікарень, - міністр охорони здоров'я

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Агресор обстрілює машини, які доставляють кисень до ковідних лікарень, - міністр охорони здоров'я

Російські агресори обстрілюють машини, які доставляють кисень до лікарень для лікування пацієнтів із СOVID-19, які потребують кисневої підтримки, одна машина була пошкоджена, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У лікарнях на територіях, які ми можемо контролювати, наразі 5700 пацієнтів із COVID-19. Значна кількість цих людей потребують кисневої терапії, і це один із наших викликів - доставляти рідкий кисень туди, де перебувають пацієнти. На жаль, окупанти і тут себе виявили і стріляють по машинах із киснем, одну таку машину пошкодили", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі ICTV у четвер.

Ляшко уточнив, що за даними медзакладів, із яких МОЗ отримує інформацію, у середу, 9 березня, було зареєстровано 6700 нових випадків захворювання на COVID-19.

Теги: #обстріли #коронавірус #кисень
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