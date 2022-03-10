Події

15:12 10.03.2022

З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

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З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

З Ізюму Харківської області виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває приблизно 2 тисяч осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Для евакуйованих за їхнім бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Він повідомив також, що вдалося доставити до Ізюму гуманітарний вантаж із продуктами харчування, речами першої необхідності.

Як повідомлялося, 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про досягнуте з РФ погодження маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості про припинення вогню з 9:00 до 21:00 у середу.

Увечері того самого дня заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомив, що через безперервний обстріл із міста вдалося евакуювати лише приблизно 250 людей і вони вже перебувають у Слов'янську (Донецька область), а голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що евакуація практично зірвана з вини російської сторони: через безперервний обстріл із 5 тисяч людей було евакуйовано приблизно 250 і не вдалося доставити в місто гуманітарну допомогу.

Теги: #евакуація #ізюм
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