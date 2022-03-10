Події

12:31 10.03.2022

Російські окупанти розпочали авіаобстріл Маріуполя, бомби потрапляють у житлові будинки – міськрада

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Російські окупанти розпочали авіаобстріл Маріуполя, бомби потрапляють у житлові будинки – міськрада

Російські окупанти у четвер розпочали новий авіаобстріл Маріуполя (Донецька обл.), бомби потрапляють у житлові будинки, повідомляє пресслужба Маріупольської міськради.

"Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів! Бомби влучають у житлові дома. Є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Теги: #рф #обстріл #донецька
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