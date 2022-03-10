Лавров обговорить із відповідними органами гуманітарний коридор із Маріуполя - Кулеба

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обговорить із відповідними органами гуманітарний коридор із Маріуполя, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я приїхав сюди з гуманітарною метою - щоб вийти з зустрічі з рішенням про організацію гуманітарного коридору та з Маріуполя... На жаль, міністр Лавров був неспроможний підтвердити це сам, але він обговорить із відповідними органами цю тему", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів з міністрами закордонних справ Росії та Туреччини Сергієм Лавровим і Мевлютом Чавушоглу в Анталії в четвер.