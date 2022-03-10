Події

12:08 10.03.2022

Тривають бої на території Броварського району, окупант продовжує накопичувати війська і техніку – Київська ОВА

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Найбільш небезпечними напрямками у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району, точаться бої на території окремих населених пунктів Броварського району, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Telegram-каналі Київської ОВА.

У ньому наголошується, що у всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами.

Станом на ранок 10 березня, як інформують в ОВА, у Білоцерківському районі обстрілів не зафіксовано, населені пункти забезпечені постачанням електроенергії, газу та води, у Бориспільському районі ситуація стабільна, об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі.

"Бучанський район. Уночі бої в Ірпені, Макарові та Бородянці. Артилерійські обстріли. Ведеться вогонь по житлових будинках та цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.

У ОВА зазначають, що попри домовленості щодо евакуації населення, 9 березня ворог не впустив колони автобусів до Гостомеля, Бородянки та Бучі. "Вдалося провести евакуацію 15 тисяч людей з Ворзеля та Ірпеня. Колона приватних авто з напрямку Буча – Ірпінь через гуманітарний коридор йшла майже до 2 годин ночі", - інформують в обладміністрації.

У Вишгородському районі, як йдеться у повідомленні, ніч пройшла переважно спокійно, північ району залишається окупованою ворогом.

В Обухівському та Фастівському районах ситуація стабільна.

"Сьогодні планується проведення евакуації населення через гуманітарні коридори з Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки. Гуманітарна допомога надходить до всіх семи районів Київщини", - нагадують в ОВА.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1909

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Теги: #війна #київська #бої
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