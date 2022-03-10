МЗС України закликало 50 великих транснаціональних компаній переглянути рішення про продовження діяльності в РФ

Міністерство закордонних справ України закликало великі транснаціональні компанії переглянути рішення щодо продовження діяльності в РФ, а уряди та споживачів усього світу бойкотувати їхню продукцію.

Відповідно до оприлюдненого на сторінці МЗС України у Facebook переліку з 50 таких компаній, свою роботу на вечір середи в РФ, зокрема, продовжують компанії фінансового, готельного, автомобільного, шинного, тютюнового секторів, ритейлу, фармацевтики та ін.

"Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок у військовий бюджет, який завжди був пріоритетом для російського уряду порівняно з будь-якими елементарними потребами власних громадян", - наголошується в повідомленні.

У МЗС наголосили, що незалежно від розміру інвестицій або частки Росії у глобальному портфелі компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка коїть масові воєнні злочини на території іншої країни.

"За два тижні неспровокованої військової агресії Росії внаслідок авіаційних ударів і розстрілів уже загинуло понад 50 дітей", - нагадали в МЗС України.