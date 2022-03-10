В Енергодар і Маріуполь знову вирушила гуманітарна колона з Запоріжжя – голова обладміністрації

Гуманітарні конвої в зайняті російськими окупаційними військами міста Енергодар Запорізької області та Маріуполь Донецької області вирушили в четвер, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні в нас організовано два гуманітарні конвої. Один знову в Енергодар для того, щоб знову доставити туди провіант і ліки. Другий конвой на Маріуполь, який має доставити також воду, ліки, їжу та довезти автобуси, які потім вивозитимуть людей", - сказав Старух у відеозверненні, розміщеному в його телеграм-каналі в четвер.

Усередині Запорізької області, за його словами, розпочинається часткова організована евакуація з міст Оріхів, Гуляйполе, Комишеваха та Степногірськ у Запоріжжі, "щоб у разі бойових дій місцеве населення, наші земляки, цивільне населення залишилося неушкодженим".

"Робота щодо Гуляйполя та Оріхова вже триває кілька діб, але тепер вона стане більш системною, організованішою", - зазначив голова обладміністрації.

Старух закликав жителів обласного центру долучитися до допомоги в розміщенні евакуйованих, не відмовляти їм. "Ми разом маємо подолати всі тяготи", - наголосив він.

Джерело: https://t.me/starukhofficial/2609