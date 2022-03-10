Події

11:29 10.03.2022

Арестович: У Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо

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Арестович: У Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо

У Києві перебуває велике угруповання українських військ, тому російські військові не зможуть оточити місто або взяти його силою, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Можу запевнити жителів Києва, в якому я і сам перебуваю, і мої родичі, що Київ оточити неможливо. Взяти його – неможливо. Щодо цього можна не хвилюватися. Біля Києва та в Києві діє досить велике угруповання наших військ, які знищують супротивника", – сказав Арестович в ефірі телемарафону у четвер.

Він уточнив, що ситуація на полі бою "неухильно схиляється у бік України".

Теги: #київ #захист #війна
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