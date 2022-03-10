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11:29 10.03.2022

ДБР розслідує 38 проваджень про допомогу агресору українськими чиновниками та правоохоронцями

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Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими чиновниками та правоохоронцями.

"ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовими особами та правоохоронцями. Виробництво відкрито за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні пресслужби бюро.

Зазначається, що викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

Зокрема, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження стосовно кількох працівників поліції в Маріуполі та Херсоні, які вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога.

"Наголошуємо, що ДБР фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують і пропагують російську агресію, зокрема, одного чиновника було затримано в Краматорську.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2336

Теги: #розслідування #дбр #зрадники
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