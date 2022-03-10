Кулеба та Чавушоглу провели переговори перед зустріччю з Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели двосторонню зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав Чавушоглу в Twitter у четвер.

Як повідомлялося, переговори Кулеби та Чавушоглу з Лавровим відбудуться в Анталії (Туреччина).

Джерело: https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1501812549318238214?s=20&t=MwOiplr67lwUvTnHgMhJsg