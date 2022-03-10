Події

09:12 10.03.2022

Кулеба та Чавушоглу провели переговори перед зустріччю з Лавровим

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели двосторонню зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав Чавушоглу в Twitter у четвер.

Як повідомлялося, переговори Кулеби та Чавушоглу з Лавровим відбудуться в Анталії (Туреччина).

Джерело: https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1501812549318238214?s=20&t=MwOiplr67lwUvTnHgMhJsg

Теги: #мзс #зустріч #туреччина
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