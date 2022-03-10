Події

07:58 10.03.2022

Українські бійці контратакували під Києвом – радник голови МВС

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Українські бійці контратакували під Києвом – радник голови МВС

Українська армія контратакувала супротивника під Києвом, повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

"Ніч була досить складною. Але загалом можемо говорити, що зробили контратаку під Києвом, ми підбили 5 танків", - сказав він в ефірі українських телеканалів у четвер уранці.

За словами Денисенка, вранці на західних околицях Києва було чути звуки артилерійських боїв. "Ми розуміємо, що там бої, але більш детальної інформації поки що немає", - зазначив він.

Теги: #київ #зсу #контратака
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