Українські бійці контратакували під Києвом – радник голови МВС

Українська армія контратакувала супротивника під Києвом, повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

"Ніч була досить складною. Але загалом можемо говорити, що зробили контратаку під Києвом, ми підбили 5 танків", - сказав він в ефірі українських телеканалів у четвер уранці.

За словами Денисенка, вранці на західних околицях Києва було чути звуки артилерійських боїв. "Ми розуміємо, що там бої, але більш детальної інформації поки що немає", - зазначив він.