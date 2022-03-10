Події

07:15 10.03.2022

Автобус з евакуйованими потрапив у ДТП на Черкащині, постраждалим надано необхідну медичну допомогу – поліція

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У середу ввечері автобус з евакуйованими, зокрема дітьми, потрапив у ДТП у Городищі (Черкаська обл.), постраждалим надано медичну допомогу, всі розміщені на ніч у лікарні, повідомили у поліції Черкаської області.

"Сьогодні близько 20.00 у Городищі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який евакуював дітей і дорослих до міста Чернівців. У салоні транспортного засобу перебували 24 особи, з них 9 дітей. Учасники події серйозних травм не отримали. Їх оглянули медики та надали необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні на сторінці правоохоронців у Facebook у середу ввечері.

Місцева влада вирішила залишити людей на нічліг у Городищенській лікарні. У поліції зазначили, що вранці за евакуйованими прибуде інший автобус, який доставить їх до місця призначення.

"Наразі матеріали за фактом дорожньо-транспортної пригоди направлені на доопрацювання працівниками поліції і надалі щодо водія, який не дотримувався правил дорожнього руху, буде схвалене відповідне рішення. Чоловік за кермом був тверезий", – наголосили правоохоронці.

Джерело: https://www.facebook.com/cherkasypolice/

Теги: #дтп #евакуація #черкаська
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