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07:10 10.03.2022

Менш ніж за два тижні російського вторгнення 37 дітей загинули, 50 отримали поранення, а понад мільйон були змушені покинути Україну – ЮНІСЕФ

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Менш ніж за два тижні вторгнення Російської Федерації щонайменше 37 дітей загинули та 50 отримали поранення, а понад мільйон дітей були змушені покинути Україну та вирушити до сусідніх країн, заявила виконавчий директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін М. Рассел.

Водночас у своїй заяві вона наголосила, що приголомшена інформацією про напад на пологовий будинок у Маріуполі 9 березня.

"За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося гіршого. Ця атака, якщо вона буде підтверджена, показує, які жахливі втрати завдає ця війна дітям та сім'ям України", - наголосила Кетрін М. Рассел.

У ЮНІСЕФ акцентували на тому, що атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об'єкти водопостачання та школи – це за межами допустимого та мають негайно припинитися.

"ЮНІСЕФ повторює свій заклик до негайного припинення вогню та закликає дотримуватись зобов'язань з міжнародного гуманітарного права щодо захисту дітей від шкоди, а також забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги", – зазначається у заяві виконавчого директора Дитячого фонду ООН.

Джерело: https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/statement-unicef-executive-director-catherine-russell-reported-attack-against?fbclid=IwAR1yTWoGz1kZrv78xNtIn4ca4n9WE7jiIA9

Теги: #діти #війна #юнісеф
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