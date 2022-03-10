ЗС України стримують масований наступ російських окупаційних військ на всіх напрямках - Міноборони

Українська армія стримує наступальну операцію супротивника з усіх напрямків. Ворог продовжує підтягувати резерви, зберігається можливість проведення диверсій, повідомили у Міністерстві оборони України.

"Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків…Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у ніч на четвер.

В інформації наголошується, що Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні постачання паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Також наголошується, що Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник наступає на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому та Таврійському напрямках.

Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

"Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ", – констатували в Міноборони.

Джерело: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA