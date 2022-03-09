Події

23:49 09.03.2022

Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні, які потім буде використано в міжнародних судах

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Для ефективного збирання та опрацювання інформації про порушення прав людини Російською Федерацією під час війни з Україною створено вебплатформу, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зібрані факти буде використано як докази для захисту та представництва України в Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН. Президент Володимир Зеленський своїм указом уже уповноважив відповідальних осіб на подання та захист інтересів України у Міжнародному суді ООН у справі проти Росії за обвинуваченнями у геноциді. І таких справ буде більше", – наголосив він.

За словами заступника керівника Офісу глави держави Юлії Соколовської, вдалося скоординувати зусилля Офісу президента, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ та Представництва президента України в Автономній Республіці Крим, заручитися підтримкою партнерів і в короткі терміни створити міжурядову платформу, яка допоможе зібрати докази про порушення Україною.

Уся інформація та свідки, які її нададуть, перебуватимуть під надійним захистом. Кваліфікована команда юристів опрацює відомості та підготовить для захисту інтересів нашої держави. Доказову базу буде використано лише в судових справах України проти Російської Федерації з дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

Як зазначила заступник міністра юстиції з європейської інтеграції Валерія Коломієць, Мін'юст України протягом восьми років проводить ефективну юридичну війну проти Російської Федерації на майданчику Європейського суду з прав людини.

"У перший тиждень з початку повномасштабних військових дій РФ на території України ми переконали суд застосувати запобіжні заходи проти Російської Федерації, дія яких тепер автоматично поширюється на кожну індивідуальну заяву, які люди вже подають до суду проти Російської Федерації. Запуск цього порталу допоможе нам ефективніше та швидше налагодити роботу із захисту прав людей України під час військової агресії країни-окупанта", – зазначила Валерія Коломієць.

Теги: #суд #війна #росія
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