МСЕ виключила представників Росії з кандидатів на посади в Дослідних комісіях Сектору стандартизації

Міжнародна спілка електрозв'язку (МСЕ) ухвалила рішення про виключення представників Росії зі списку кандидатів на посади в Дослідних комісіях Сектору стандартизації.

"Під час пленарного засідання та обговорення кандидатур представники України знову заявили про неприйнятність обіймання керівних посад російськими агресорами. Росія та її посіпаки – Сирія, Намібія, Мозамбік, Білорусь, КНР і Куба – наполягли на голосуванні за цю вимогу. Маневр не вдався. Весь адекватний світ підтримав Україну в процесі таємного голосування", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

У Держспецзв'язку зазначили, що більшість членів МСЕ проголосували, за винятком представників фашистської Росії зі списку кандидатів.

Як повідомлялося, 7 березня Держспецзв'язку спільно з Нацкомзв'язку та Українським державним центром радіочастот виступили з вимогою до МСЕ не підтримувати обрання російських офіційних представників на керівні посади.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/2148