Події

22:23 09.03.2022

Наступного тижня ми очікуємо першого траншу в 300 млн євро макрофінансової підтримки від ЄС, а через тиждень - другого - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наступного тижня Україна очікує першого траншу в 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, а через тиждень - другого.

"Наступного тижня ми очікуємо першого траншу в 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень – другий транш", - сказав Шмигаль у своєму зверненні в середу ввечері.

Крім того, за його словами, вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання щодо виділення Україні $1,4 млрд екстреної підтримки.

Теги: #транш #єс
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