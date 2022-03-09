Події

22:10 09.03.2022

Зеленський призначив послів України в Канаді, Австралії та Єгипті

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Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Канаді ексзаступника керівника Офісу президента, ексчлена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлію Ковалів.

Фотокопію відповідного указу розмістив на своїй сторінці у соцмережі заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

Крім того, послом України в Австралії призначено Василя Мірошниченка, послом України в Єгипті – Миколу Нагорного.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/492407479126305

Теги: #президент #призначення #посли
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