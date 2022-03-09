Події

21:07 09.03.2022

Шмигаль обговорив із прем'єрами Болгарії та Хорватії, а також канцлером Австрії протидію російській агресії

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу обговорив із прем'єрами Болгарії та Хорватії, а також канцлером Австрії протидію російській агресії.

"Під час розмови з канцлером Австрії Карлом Нехаммером подякував за всебічну підтримку. Сьогодні вирішальне значення має посилення тиску на Росію – припинення обстрілів і нападів на мирних українців. Ми також розраховуємо на підтримку членства України в ЄС", – написав Шмигаль у Twitter.

Також він заявив, що поговорив із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, і подякував за підтримку інтеграції України до ЄС та гуманітарної допомоги.

Крім того, сторони обговорили шляхи протидії російській агресії та захисту людей.

"Хорватія підтримує Україну шляхом до ЄС. Вкотре переконався у цьому під час розмови з прем'єром Андрієм Пленковичем. Обговорили посилення санкцій проти Росії. Подякував за підтримку українцям", - написав прем'єр у соцмережі.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1501540369695223816?s=20&t=ib9OhaUvTY_33zE5L1-mgQ

https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1501571100244951043?s=20&t=ib9OhaUvTY_33zE5L1-mgQ

https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1501619842016845829?s=20&t=ib9OhaUvTY_33zE5L1-mgQ

Теги: #хорватія #австрія #болгарія #протидія
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