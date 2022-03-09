Події

20:21 09.03.2022

Кулеба та Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України.

"Телефонна розмова з держсекретарем Блінкеном про подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України. Вдячний США за новий пакет жорстких санкцій проти Росії", - написав Кулеба у Twitter у середу.

Він наголосив, що тиск має посилюватись доти, доки Росія не припинить свою жорстоку агресію та варварські військові злочини проти українців.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501619690161983493?s=20&t=8lYg3Hx-ihKlR-3nmd0h_A

Теги: #сша #допомога
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