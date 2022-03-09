За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Понад 40 000 жінок та дітей вдалося вивезти за добу з усіх куточків України, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"За добу вдалося вивезти понад 40 000 жінок та дітей з усіх куточків України. Намагалися 100 тисяч, але не вийшло", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас він зазначив, що найбільш проблемними ділянками залишаються Маріуполь, Харків та Київська область.

Джерело: https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10209389032400211