На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

В Запорізькій області рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що в одній з родин 6 дітей, в іншій – троє.

Родини доставили у транзитний хаб, де їх зустріли соціальні служби та волонтери.

"Ми робимо все, щоб сім’ї якомога швидше опинилися у безпеці. Ризик залишатися у прифронтових громадах надто високий, тому наш обов’язок - супроводжувати дітей та їхніх батьків і організувати їм безпечний шлях", - зазначив офіцер-рятувальник Юрій Голінько.

ДСНС закликало всіх, хто лишається у прифронтових громадах, не ризикувати життям і евакуюватися.