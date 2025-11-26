Інтерфакс-Україна
Події
17:32 26.11.2025

На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

1 хв читати

В Запорізькій області рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що в одній з родин 6 дітей, в іншій – троє.

Родини доставили у транзитний хаб, де їх зустріли соціальні служби та волонтери.

"Ми робимо все, щоб сім’ї якомога швидше опинилися у безпеці. Ризик залишатися у прифронтових громадах надто високий, тому наш обов’язок - супроводжувати дітей та їхніх батьків і організувати їм безпечний шлях", - зазначив офіцер-рятувальник Юрій Голінько.

ДСНС закликало всіх, хто лишається у прифронтових громадах, не ризикувати життям і евакуюватися.

Теги: #запорізька_область #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 24.11.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

19:34 18.11.2025
Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

10:54 18.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 139 людей, у тому числі 29 дітей - влада

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 139 людей, у тому числі 29 дітей - влада

16:23 17.11.2025
Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

14:44 17.11.2025
У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

14:29 15.11.2025
Сили оборони півдня підтвердили відхід з села Нововасилівське Запорізької області

Сили оборони півдня підтвердили відхід з села Нововасилівське Запорізької області

18:43 14.11.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3 тис. осіб – Мінрозвитку

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3 тис. осіб – Мінрозвитку

20:57 12.11.2025
Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

16:02 11.11.2025
Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей

Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей

18:50 10.11.2025
Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

ВАЖЛИВЕ

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив держстандарт дошкільної освіти

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів

Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури

У Москві очікують на детальні контакти Віткоффа з Путіним

Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

П’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині

Принцип "Проєктуй і будуй" починає діяти в ОПК України

Умєрова опитали в НАБУ у статусі свідка щодо "справи Міндіча"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА