Франція виділяє EUR100 млн на допомогу Україні та сусіднім країнам - МЗС

Франція виділяє EUR100 млн на допомогу Україні та сусіднім країнам, повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

"Зіткнувшись із надзвичайною гуманітарною ситуацією, Франція виділяє EUR100 млн на допомогу Україні та сусіднім країнам. Для постраждалих внаслідок конфлікту вже доставлено приблизно 100 тонн вантажів", - йдеться у повідомленні МЗС Франції у Twitter у середу.

Джерело: https://twitter.com/francediplo/status/1501509780074115073?s=20&t=1azoB4-uUvw4jZKJCGLAFA