Події

19:54 09.03.2022

Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

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Президент України Володимир Зеленський провів чергові переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, на яких було обговорено необхідність скоординованого тиску на РФ для гарантування безпеки мирних жителів та питання членства України в ЄС.

"Консультації з європейськими партнерами тривають. Провів перемовини із Шарлем Мішелем. Обговорили санкції проти російського агресора, необхідність скоординованого тиску на РФ для гарантування безпеки цивільних, підтримку України в нашій боротьбі та питання членства України в ЄС", – написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501613183777263621

Теги: #рф #єс #війна #підтримка
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