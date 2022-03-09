Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський провів чергові переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, на яких було обговорено необхідність скоординованого тиску на РФ для гарантування безпеки мирних жителів та питання членства України в ЄС.

"Консультації з європейськими партнерами тривають. Провів перемовини із Шарлем Мішелем. Обговорили санкції проти російського агресора, необхідність скоординованого тиску на РФ для гарантування безпеки цивільних, підтримку України в нашій боротьбі та питання членства України в ЄС", – написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501613183777263621