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19:40 09.03.2022

Велика Британія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів

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Київ. 9 березня. Інтерфакс-Україна – Велика Британія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, коментуючи авіаналіт російських військ на пологовий будинок у центрі Маріуполя.

"Мало що може бути більш хибним, ніж напад на вразливих і беззахисних. Велика Британія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - написав Джонсон у Twitter у середу.

Джерело: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1501598088850518019?s=20&t=1azoB4-uUvw4jZKJCGLAFA

Теги: #підтримка #великабританія
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