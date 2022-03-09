Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх громадян, хто може знищувати російські колони забезпечення та системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, щоб зробити ворога безпорадним.

"Шановні українці! Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів", - написав Резніков у Facebook.

Міністр назвав наступною пріоритетною метою - російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

"Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо", - наголосив він.

Джерело: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/363794739090217