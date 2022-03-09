Події

19:00 09.03.2022

Держекоінспекція почала розраховувати збитки, завдані довкіллю окупантами

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Державна екологічна інспекція (ГЕІ) розрахувала завдані російськими військами збитки довкіллю, повідомляє пресслужба відомства в середу.

Згідно з повідомленням, під час воєнної агресії РФ зафіксовано влучання ворожих снарядів у нафтосховища та склади зберігання нафтопродуктів. Злочинні дії загарбників призвели до забруднення небезпечними речовинами земельних ресурсів та атмосферного повітря нашої держави.

За п'ятьма випадками вже розраховано збитки. Зокрема, лише за забруднення земельних ресурсів було розраховано шкоду на загальну суму близько $77 млн. Водночас ще щодо кількох випадків уточнюють вихідні дані з метою здійснення подальших розрахунків.

Крім того, штаб ДЕІ розробив проєкт методики, яка дасть змогу розраховувати збитки за забруднення атмосферного повітря внаслідок воєнної агресії.

Водночас нагадується, що оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України розпочав свою роботу 1 березня 2022 року для фіксації, упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок вторгнення Російської Федерації на територію України.

"Працюємо далі! Україна переможе!", - резюмується в пресрелізі ДЕІ.

Теги: #шкода #війна #екологія
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