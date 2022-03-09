Порошенко: Я роблю все можливе, щоб підтримати Зеленського

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко заявив, що робить все можливе для підтримки чинного президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні в нас президентом є Зеленський. І я роблю все від мене можливе для того, щоб підтримати президента України для демонстрації єдності, заради забезпечення його мандатом на переговорах. Я виступаю категорично проти того, щоб ускладнювати його позиції, адже він має бути сильним - завдяки українській єдності. Сильним завдяки західній підтримці, західним військовим винищувачам для нашої армії, які варто постачати вже зараз", - наводить слова Порошенка, сказані ним в ефірі британського телеканалу ВВС, пресслужба "Євросолідарності" у середу.

При цьому, відповідаючи на запитання ведучої Люсі Гокінгс щодо необхідності нейтрального статусу України, Порошенко нагадав, що у 2014 році президент РФ Володимир Путін напав на Україну, коли вона була позаблоковою державою. Він зазначив, що справжня ціль Путіна не в цьому.

"Його мета в тому, щоб окупувати Україну. Метою Путіна є й далі вести війну проти Заходу. Війну проти вас. Ми маємо бути достатньо мужніми для того, щоб не піддаватися на його божевільний шантаж", - наголосив нардеп.

Він також звернувся до британського товариства із закликом "вивчити уроки історії".

"Прошу, дуже уважно вивчіть уроки 1938 року. Ця дата посідає дуже важливе значення у британській історії. А також згадайте про уроки премʼєр-міністра Черчилля, коли він створив уряд національної єдності. Весь світ обʼєднався тоді та атакував Гітлера з метою збереження миру. Повірте, що зараз ситуація така сама", - підсумував п'ятий президент.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2022/03/09/poroshenko-v-efiri-bbc-ya-roblyu-vse-mozhlyve-shhob-pidtrymaty-prezydenta-ukrayiny-zelenskogo/