Події

18:25 09.03.2022

Балаклія другу добу без води та електрики через російські обстріли - мер

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Балаклія другу добу без води та електрики через російські обстріли - мер

Міський голова Балаклії (Харківська область) Іван Столбовий просить мешканців не покидати будинків та укриттів.

"Наполегливо прошу вас не виходити з будинків та укриттів, особливо в районі Балаклійського ремонтного заводу, так як сьогодні був обстріляний автомобіль балаклійця на вул. Грушевського біля заводу, водій поранений", - написав Столбовий на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, відновити постачання електрики та води не вдається через постійні обстріли.

"Щодо відновлення електро- та водопостачання повідомляю, що працівники цих підприємств не можуть провести ремонтні роботи тому, що їх обстрілюють і не дозволяють здійснювати відновлювальні роботи", - написав Столбовий.

Він також звернувся російською мовою до військовослужбовців РФ, щоб вони дали можливість відновити подачу води та електроенергії.

"Якщо це повідомлення читають військовослужбовці РФ, дайте можливість аварійним службам провести ремонт. Другу добу 30-тисячне місто без води та електроенергії, сьогодні буде зупинено котельні міста, в якому жінки, діти, люди з інвалідністю", - написав Столбовий.

 

Теги: #ситуація #балаклія
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