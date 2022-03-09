Події

18:23 09.03.2022

Російські війська скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку в Маріуполі, кількість постраждалих встановлюється

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що внаслідок авіанальоту російських військ зруйновано пологовий будинок, лікарню, дитяче відділення і терапію в центрі Маріуполя.

"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія - все це знищено під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно", - написав Кириленко у Facebook.

У повідомленні Маріупольської міської ради також зазначено, що руйнування після авіаудару є колосальними.

"Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйновано. Інформація про постраждалих дітей уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу пресслужба Національної поліції України повідомила, що правоохоронці працюють на місці скоєння авіаудару.

"Сьогодні росіяни скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку, де перебували мами з дітьми. Кількість загиблих і постраждалих встановлюється. Ще один удар прийшовся поблизу центру міста", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Поліцейські документують наслідки бомбардування. Вибухотехніки збирають речові докази для Міжнародного суду ООН.

Попередня кваліфікація - ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #лікарня #донеччина #авіаналіт
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